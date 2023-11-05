انت الان تتابع جولة الخريف في ينبع الصناعية تشهد تدشين الدفعة الثانية من مشاريع تمليك المساكن للموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قام وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, بجولة تفقدية لمدينة ينبع الصناعية، شملت المبنى الرئيس للهيئة الملكية بينبع ومعرض الشؤون الفنية للمشاريع.

وشهدت الجولة تدشين الدفعة الثانية من مشاريع تمليك المساكن للموظفين ورفع سارية بساحة مركز مدينة ينبع الصناعية, وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني.

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