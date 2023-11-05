مكة المكرمة.. إنقاذ حياة مريض من انفجار خراج في الكبد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 1:01 مساءً

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الملك فيصل بمكة -عضو تجمع مكة الصحي- من إنقاذ حياة مريض يعاني من انفجار خراج في الكبد أدى إلى تجمع صديدي بالبطن. وحضر المريض يعاني من آلام مستمرة بالبطن منذ عشرة أيام، يصاحبه خمول، وبعد إجراء الفحص السريري للمريض وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة، بيّنت الأشعة المقطعية وجود انفجار لخراج بالكبد نتج عنه تجمع صديدي بالبطن. وجرى على الفور إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإزالة الصديد المتجمع ووضع أنابيب لتصريف الإفرازات لعدم تكوّن تجمّع للسوائل بمنطقة الجراحة مرة أخرى، وخرج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد وإزالة جميع أنابيب تصريف السوائل من البطن وهو يتمتع بصحة جيدة.

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