تراند اليوم : من خلال منصة استطلاع.. الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تدعو الجمهور للمشاركة بإبداء مرئياتهم على مشروع "نظام الإعلام"

صحيفة الخليج 365: طرحـت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام "مشروع نظام الإعلام" على منصة "استطلاع" للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.

ويأتى طرح "مشروع نظام الإعلام" عقب قـرار مجلس الوزراء رقم ( 174) وتـاريخ 1445/02/27هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ويهـدف مشـروع النظام إلـى تطويـر وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسـائطه المتعددة التقليدية والحديثة، والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعهـا لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المشروع أحكاما تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظام المطبوعات والنشـر ونظـام الإعلام المرئي والمسموع في نظام واحد، كمـا تتضمن أحكاماً تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة فـي قطاع الإعلام مستقبلا وجـاءت أحكامه مخففة لجمود إجراءات ترخيص بعض الأنشـطة، بهدف تحفيز نمو قطاع الإعلام وتشجيع إنشـاء كيانات إعلامية وطنيـة وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.

ويمكن للعموم والمهتميـن الإطـلاع على مشروع النظام وإبداء مرئياتهم للاطلاع على المشروع من هنا.