تراند اليوم : شاهد .. مفسر الأحلام" أبو إلياس" يفسر رؤيا لـ"امرأة"رفض المفسرون تفسيرها 20 عاما

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو المفسر أبو إلياس يقوم بتفسير رؤيا لسيدة رفض المعبرون تفسيرها لها قبل 20 عاما .

وقالت السيدة أنها رأت مدخل بيت أهلها مليء بالثعابين بكل الأشكال والأحجام وكانت متضايقة من الوضع، كما أن اثنتين من أخواتها الأكبر منها يقومون برش الملح الخشن على الثعابين ثم يقومون بتعبئتها في أكياس خيش التي يوضع فيها الأرز.

وتابعت أنها دخلت على غرفة والدها الذي كان نائما ووجدت ثعبانا كبيرا "أصفر وأبيض" اللون مشيرة إلى أن هذا الثعبان كان يدخل لوالده من جحر صغير.

وسأل المفسر المرأة عن عدد زوجات والدها لترد بأنه كان متزوج امراة قبل والدتها وطلقها لعدم إنجابه أبناء منها.

وفسر أبو إلياس الرؤيا على أنها تدل على السحر، حيث لفتت المرأة أن المنزل كله مسحور.