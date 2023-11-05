تراند اليوم : الحكم بسجن شاب 7 سنوات سرق بطاقة معلم واشترى قهوة لأصدقائه

صحيفة الخليج 365 : قررت محكمة الاستئناف إلغاء حبس شاب 7 سنوات والامتناع عن عقابه بعد قيامه بسرقة بطاقة بنك لمدرس وشراء قهوة من أحد المحلات وتعبئة مركبته بالوقود.

ووجهت النيابة تهمة التزوير للشاب وذلك بعد أن قام المتهم بسرقة بطاقة بنكية أثناء مروره بجانب إحدى المدارس حيث شاهد زجاج مركبة مفتوح .

وقام الشاب باستخدام البطاقة حيث توجه إلى محطة بنزين وقام بتعبئة مركبته بالوقود، وبعدها قام بشراء القهوة له ولأصدقائه بإجمالي 19 دينارا كويتيا . وفقا لصحيفة الراي الكويتية.