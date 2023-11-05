تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل سائح "بلجيكي" بعدما رأى أبواب بعض المنازل مفتوحة أثناء سيره ليلا في شوارع الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق سائح بلجيكي مقطع فيديو عبر خلاله عن إعجابه من مستوى الأمان في المملكة.

وأظهر الفيديو السائح وهو يوثق لقطات لأبواب بعض المنازل المفتوحة أثناء سيره في شوارع الرياض ليلا.

وأشار إلى أن ترك أبواب المنزل مفتوحة دون الخوف من التعرض للسرقة أو لهجوم يدل على الأمن والأمان، في المملكة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا: " ما كنا نلاحظ هذا الأمر وتعودنا على الوضع حتى صار أمر عادي.. الآن وبعد تسليط الضوء من السيّاح الأجانب، يجب علينا كسعوديين حمد الله وشكره على أن منَ علينا بنعمة الأمن والأمان ونعمة قيادة تعمل من أجل طمأنينة الشعب ونعمة شعب عظيم له دور كبير في إرساء السكينة لهذا البلد".