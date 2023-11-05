شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض من إنفجار خراج في الكبد بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بمكة من إنقاذ حياة مريض من انفجار خراج في الكبد أدى الى تجمع صديدي بالبطن.

وأوضح الفريق الطبي ان المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من آلام مستمرة بالبطن منذ عشرة أيام، صاحب الآلام إمساك مزمن لمدة سبعة أيام، حضر المريض لطوارئ مستشفى الملك فيصل يعاني من الألم المستمر يصاحبه خمول.

وبعد اجراء الفحص السريري للمريض وعمل الاشعة والتحاليل اللازمة، حيث بينت الأشعة المقطعية وجود إنفجار لخراج بالكبد نتج عنه تجمع صديدي بالبطن، وعلى الفور تم إدخال المريض الى غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية وأكدت وجود إنفجار لخراج في الكبد وتجمع صديدي بالبطن، وتم إزالة الصديد المتجمع ووضع أنابيب لتصريف الإفرازات ولعدم تكون تجمع للسوائل بمنطقة الجراحة مرة أخرى كون سبب حدوث الخراج عدوى بكتيرية بسبب ارتفاع السكر المزمن وعدم تشخيص المريض بذلك مسبقًا.

وبعد الجراحة تم تنويم المريض بالعناية المركزة لمتابعة وضع المريض الصحي وبعد مضي خمسة أيام من اجراء الجراحة تم نقله إلى قسم الجراحة العامة بعد تحسن حالته، وتم إزالة أنابيب تصريف السوائل تدريجياً وبعد مرور 20 يومًا تم عمل اشعة مقطعية وكانت نتيجته تحسن في مستوى تجمع الصديد وتم خروج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء.