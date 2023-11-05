شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أكثر من 4 آلاف سيدة بمراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الشرقية الصحي عن عدد المفحوصات في مراكز الفحص المبكر عن سرطان الثدي التابعة لتجمع الشرقية الصحي، خلال شهر أكتوبر للعام الجاري 2023م، والذي بلغ عددهم 4517 سيدة، وذلك بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار: "رايتك وردية".

وقد اختتم تجمع الشرقية الصحي حملة "رايتك وردية"، والتي استمرت في شهر أكتوبر2023م، واشتملت الحملة على برامج توعوية وتثقيفية ميدانية وإلكترونية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، والتي بلغ عددها أكثر من 200 وجهة وقطاع، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج المنفذة أكثر من مليون مستفيد.

خصص تجمع الشرقية الصحي 5 مواقع لعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي في عدد من محافظات المنطقة الشرقية خلال هذا العام، بالإضافة للسيارات المتنقلة للفحص المبكر، حيث يسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي وسبل علاجه وأهمية الفحص المبكر لضمان الوقاية منه ومن أعراض مراحله المتقدمة.