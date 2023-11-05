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أمانة العاصمة المقدسة تدعو متعهدي الإعاشة إلى سرعة تقديم طلباتهم

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت أمانة العاصمة المقدسة متعهدي الإعاشة الراغبين في تأهيل منشآتهم لموسمي الحج والعمرة للعام 1445هـ، إلى سرعة تقديم طلبات الإعاشة.

وأوضحت الأمانة أن استقبال الطلبات مستمر حتى الثاني من شهر جمادى الآخرة 1445هـ من خلال الــــرابـــط.

ودعت الراغبين في التقديم على استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت في تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام، لضمان اختيار أفضل المتعهدين المتخصصين في هذا المجال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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