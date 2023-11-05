شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير في حكومة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت أن تلك التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.

تصريحات متطرفة

عاقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، وزيرًا في حكومته عبر عن انفتاحه فيما يبدو لفكرة إلقاء إسرائيل قنبلة نووية على غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر".

وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي "هذا هو أحد السبل".