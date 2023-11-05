السعودية | انطلاق ملتقي ناصر السعيد في جلاجل بإشراف د. عبد الرحمن بن ناصر السعيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بحضور سعادة رئيس مركز جلاجل م/عبدالله بن علي السويد نظم ملتقى ناصر السعيد في جلاجل بإشراف د. عبد الرحمن بن ناصر السعيد لقاء ودياً لنخبة من خبراء ومهتمي البيئة بالمملكة الذين أثروا اللقاء بمعلومات علمية قيمة، تحدث د. عبدالرحمن السعيد مرحباً بالحضور وتطرق لأهداف هذا الملتقى البيئي الذي يهدف لتبادل الخبرات لما يخدم العمل البيئي في المملكة موضحاً جهود حكومتنا الرشيدة في الدعم والاهتمام ونشر ثقافة الوعي البيئي.

وبعدها تحدث عدد من الخبراء عن تجاربهم في العمل البيئي منهم أ. عبد العزيز العقيل الذي ذكر أهمية العمل البيئي والاهتمام بالحماية البيئية وجهود الجمعيات الخضراء ثم تحدث أ. عوض السرور الذي أطلع الحضور بشرح مبسط عن كتابه (الأطلس المصور للنباتات البرية) الذي يحتوي على 1055 نبتة من جميع أنحاء المملكة ثم كلمة أ. محمد اليوسفي تحدث عن توثيق الحياة الفطرية ومدى صعوبة ومتعة متابعة وتصوير الطيور والحيوانات في مواطنها وكيف لها أن تتعايش كل كائن في بيئتها مهما كانت صعوبتها وقد ذكر أ.بدر الطريف أهمية العمل التطوعي في جميع المجالات وما لها على الفرد والمجتمع وأن من مستهدفات تحقيق رؤية المملكة زيادة المتطوعين وبعدها كلمة أ. خالد المديميغ ذكر حرص حكومتنا الرشيدة في تنمية الغطاء النباتي وتسخير الجهود والإمكانات لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 لزيادة الغطاء النباتي ثم ذكر أ. محمد الشويش بعض الجهود المقدمة من جمعية سدير الخضراء وتعاونها مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لزيادة الغطاء النباتي في منطقة سدير وتحدث د. محمد النصار عن أهمية الاهتمام بالبيئة في الأطفال حيث إن له الأثر الفاعل في المستقبل وللأجيال القادمة،وصرح أ. عبدالعزيز الحسين المشرف على وقف ديوانية آل حسين عن أهمية مثل هذه الملتقيات التي تنشر الوعي البيئي تمشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله وفي ختام الملتقى رحب أ. ناصر السعيد المشرف على الملتقى بالجميع وتطرق الى جهود ملتقى ناصر السعيد في جلاجل لدعم العمل المجتمعي في جلاجل وخدمة المجتمع.