السعودية | “روشن” شريك عالمي للمعرض والمؤتمر العالمي للمُدن الذكية تسلط خلاله الضوء على ريادة المملكة في التحول العمراني المُستدام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “روشن” شريك عالمي للمعرض والمؤتمر العالمي للمُدن الذكية تسلط خلاله الضوء على ريادة المملكة في التحول العمراني المُستدام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك مجموعة روشن -أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اليوم, في مؤتمر ومعرض المدن الذكية العالمي (Smart City Expo World Congress)، أكبر وأهم حدث للابتكار العمراني والأكثر تأثيراً في العالم، الذي يقام في مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك كشريك عالمي.

وتعكس هذه الشراكة قيم روشن والتزامها باستخدام الابتكارات والتقنيات الذكية لبناء مُدن المستقبل المستدامة التي تتمحور حول الإنسان.

إضافة إلى رعاية المعرض، سيُشارك أعضاء فريق القيادة في روشن بآرائهم وخبراتهم في مؤتمر “بناء الغد” (Tomorrow.Building World Congress)، وذلك في إطار التزام روشَن بالتعاون مع مختلف الشركاء وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تمكين الابتكارات ودمج تقنية المدن الذكية في مشاريعها، بما يتماشى مع قيم الاستدامة والتمكين والمسؤولية التي تقوم عليها روشن.

ومن خلال المؤتمر، سيقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة روشَن ديفيد غروفر، رؤيته لكيفية مساهمة المدن في مواجهة تغير المناخ، مع التأكيد على أجندة الاستدامة في المجموعة وبيان كيفية مساهمتها في الدور القيادي العالمي للمملكة في التصدي لتحديات المناخ.

كما ستنضم المدير التنفيذي للتخطيط الرئيسي في روشن جيوفانا كارنيفالي، إلى مائدة مستديرة لطرح مزيد من التفاصيل عن التزام “روشن” بالاستدامة ومناقشة كيفية دمج التقنيات المتجددة في التصميم العمراني لمجتمعات “روشن”.

وبهذه المناسبة أوضح ديفد جروفر, أن هذا المؤتمر العالمي الهام، يوفر فرصة فريدة لتعزيز التحولات العمرانية المستدامة في جميع أنحاء العالم استجابة للتحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ والتي يجب على المجتمع الدولي التصدي لها.

وأشار إلى أن روشن تتبنى التقنيات الذكية كأداة حيوية لتمكين وتعزيز الاستدامة وسهولة العيش، وتفخر بدعم جهود المملكة وقيادتها في هذا المجال والتي تهدف إلى تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030.

وقال: “نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ورؤيتنا في مجال المدن الذكية مع المشاركين في المؤتمر، وعرض ميزات تقنيات المدن الذكية وكيف يمكن أن تعود بالنفع على سكان وزوار المجتمعات السكنية والبيئة والاقتصاد المحليين”.

وتعد تقنية المدن الذكية والابتكارات المتطورة الأخرى أحد المفاتيح الهامة التي تستخدمها روشن لتطوير مجتمعاتها المتكاملة وتعزيز نمط حياة مستدام من خلال مجموعة من المهام المنزلية والمجتمعية، ومن بينها تأمين المنازل وشبكة الري وحلول النقل الذكية.

وفي ضوء تبني مجموعة روشن لتقنية المدن الذكية على نطاق واسع، فقد حصلت أيضاً على جوائز المدن الذكية العالمية، التي تم ترشيح الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر، لها تقديراً لمساهماته في تطوير المدن الذكية على مدى العقد الماضي.

وتأتي شراكة مجموعة “روشن” مع “المعرض والمؤتمر العالمي للمُدن الذكية” في أعقاب نجاحها في الحصول على علامة “Kitemark” للمدن الذكية من “المعهد البريطاني للمعايير” (BSI). وتُعد “روشن” الشركة الأولى في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ومن بين الشركات الأولى في القطاع الخاص على مستوى العالم وواحدة من أفضل 20 منظمة حول العالم، تحصل على هذه الشهادة الدولية المرموقة.

من جهتها، قالت المدير العام التنفيذي للمخططات العامة “جيوفانا كارنيفالي: “نحن مكلفون في روشن، بوصفنا أحد المشروعات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بأن نكون أحد عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة – بما في ذلك ما يتعلق بالاستدامة والتحول العمراني, ومن خلال هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نلتزم بوضع معايير جديدة للتطوير العقاري المُستدام القائم على الابتكار في المنطقة وإعادة تشكيل البيئات الحضرية بتقنيات وتصاميم وأساليب صديقة للتغير المناخي”.

وأضافت: “من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر المهم، نتطلع إلى عرض هذه المعايير أمام الحضور من جميع أنحاء العالم، ومشاركة خبراتنا والتعلّم من شركائنا حول العالم، وهو ما يعكس نهج المملكة العربية السعودية الذي يواكب المستقبل ويركز على الاستدامة ويهتم بالإنسان”.

ويعقد مؤتمر “بناء الغد” في إطار “المعرض والمؤتمر العالمي للمُدن الذكية”، وهو الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم في مجال الابتكار الحضري. ويهدف المؤتمر إلى ربط قادة الشركات والحكومات والمنظمات الأكثر ابتكاراً لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات حول كيفية تطوير المدن الذكية، وذلك من خلال ثمانية محاور رئيسية هي: تمكين التقنيات، إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، حلول النقل المستدامة، الحوكمة والاقتصاد، ضمان جودة الحياة للجميع، تطوير البنية التحتية الحضرية، السلامة والأمن، الاقتصاد الأزرق. كما يمثل مؤتمر “بناء الغد” فرصة فريدة للتعلم من أفضل الممارسات في مجال الابتكار الحضري، وسيساعد المؤتمر القادة على اكتشاف حلول الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتعزيز النظم البيئية البحرية.