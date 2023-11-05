السعودية | ولي العهد يهنئ أميرة أستورياس الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحبة السمو الملكي أميرة أستورياس، الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموها، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.