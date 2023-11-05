229 ألف مستفيد من منتج دعم النقل "وصول" و13 مليون رحلة في 2023

وأشار الصندوق إلى أن عدد الرحلات المدعومة ضمن منتج "وصول" منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2023م وصلت إلى 13 مليون رحلة، مؤكدا أن منتج "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور؛ لتمكينهم من العمل وزيادة استقرارهم وظيفياً ورفع نسب مشاركتهم في ميدان العمل، من خلال تأمين وسيلة نقل من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات توجيه مركبات الأجرة المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة.
وكمبادرة استثنائية تم في شهر مايو الماضي إدراج وإضافة فئة ذوي الإعاقة (الذكور) للاستفادة من المنتج؛ بقصد تمكينهم من العمل في القطاع الخاص وفقاً للشروط المحددة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويساهم منتج "وصول" بتغطية 80 في المائة من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.
ويغطي المنتج الذي يأتي بالتعاون والشراكة بين الصندوق وشركات توجيه المركبات المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة جميع مناطق المملكة الرئيسية، ويمكن التسجيل من خلال الدخول على موقع الصندوق عبر الرابط.
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