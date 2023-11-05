شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف هذا النبات النادر في السعودية وصبح من الأثرياء العالم! كنز ثمين"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بحسب تقارير إعلامية غربية فإن بعض الأشجار والنباتات التي تنمو في استراليا تعتبر منجم كبير من الذهب فوق سطح الأرض.

وأوضحت التقارير أن بعض تلك الأشجار والنباتات تحتوي على جزيئات الذهب داخل فروعها أو غصونها أو حول جذورها.

وبينت أن هناك عدة أشجار ونباتات تنمو فوق رواسب الذهب، وبمجرد عثور أي شخص على تلك النباتات فإنه سيصبح من الأثرياء، نظراً لأن وجود أنواع محددة من الأشجار في منطقة ما يعني أن تلك المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الذهب الخام في باطن الأرض بالقرب من مكان نمو الشجرة. ولفتت التقارير إلى أن عمال المناجم في استراليا يستخدمون تلك الأشجار والنباتات كمؤشر ودليل على وجود رواسب قيمة بالقرب من مكان تواجد تلك الأشجار.

ونوهت إلى أن ذلك يعود إلى أن بعض أنواع الأشجار والنباتات لا تنمو إلا في التربة التي تحتوي على الرماد البركاني الذي يوجد عادةً في المناطق التي يتم فيها إنتاج الذهب الخام عبر الفتحات الحرارية المائية القديمة.

نباتات تشير إلى وجود الذهب

تعتبر بعض النباتات دليلاً على وجود الذهب في التربة التي تنمو فيها. ومن بين تلك النباتات، هو نبات “البوق الصحراوي” حيث يعتبر وجوده دليلاً يساعد الباحثين على أن المكان الذي ينمو فيه يحتوي على الذهب. يتطلب نمو نبات “البوق الصحراوي” وجود معادن في التربة، وعادةً ما ينمو في الأجزاء القاحلة جنوب غرب الولايات المتحدة.

نباتات أخرى تشير إلى وجود الذهب

نبات المبرمية الكبيرة ونبات رغل مبيض هما النباتان الآخران التي يعتبر نموهما في منطقة ما مؤشرًا على وجود الذهب. تمتص هذه النباتات المعادن، ويمكن العثور على آثار صغيرة من الذهب في جذورها وساقها. تنمو هذه النباتات غرب أمريكا.

شجرة الحمى

شجرة الحمى هي الشجرة الثالثة التي تشير إلى وجود الذهب. تنمو هذه الشجرة في استراليا، ويمكن العثور على الذهب في أوراقها. ووفقًا للخبراء والتجارب، فإن شجرة الحمى تنمو عادةً على بعد أكثر من مئة قدم فوق الكنز المدفون أو كميات الذهب الموجودة في باطن الأرض.

اكتشاف وجود الذهب في التربة

تشير بعض الدراسات إلى أنه من الممكن معرفة احتواء التربة على الذهب من خلال التغييرات في لون التربة. عندما تكون التربة صفراء أو حمراء وتحتوي على بقع من معدن الحديد، فإن ذلك يعتبر مؤشرًا على وجود الذهب قريبًا.

الاستنتاج

يمكن الاستدلال على وجود الذهب في التربة من خلال وجود بعض النباتات المحددة. وبالتالي، يمكن استخدام هذه النباتات كمؤشر للتنقيب عن الذهب والعثور على مناطق غنية به.