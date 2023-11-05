شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مُرة للمغتربين في السعودية.. ترحيل نهائي للعاملين بهذه المهن الواسعة ابتداء من هذا التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متصل سعودي يفاجئ مذيعة الجزيرة بطلب محرج وصادم جعلها تنفعل بشدة وتغادر منهارة بالدموع ! هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرات عاجلة.. منخفض جوي يهدد بأمطار رعدية على هذه المناطق خلال 72 ساعة

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