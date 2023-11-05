شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الزكام المزمن ؟..علاجات منزلية بسيطة لحل مشكلة انسداد الأنف خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تزداد الأمراض الموسمية في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة. والتقلبات الجوية التي تطرأ. فتكثر فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. ويرافق تلك الأمراض مجموعة من الأعراض الشائعة كالصداع والرشح والحمى وآلام الجسم. إلى جانب انسداد الأنف الذي يؤدي إلى الشعور بضيق التنفس.

لذلك نسرد فيما يلي علاجات منزلية بسيطة لانسداد الأنف: – الماء والسوائل الدافئة الماء الدافئ هو أفضل علاج لأعراض البرد والإنفلونزا. خاصة انسداد الأنف، فبالإضافة إلى ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف. كما ويمكن أن تساعد السوائل الدافئة مثل كوب من الماء الدافئ أو الزنجبيل أو الشاي الأخضر الساخن في تخفيف انسداد الأنف. حيث تعمل على تهدئة الأغشية الملتهبة في الأنف والحلق وتخفف أيضاً المخاط الذي قد يتسبب في انسداد الأنف.

– البخار يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية. ولهذا يمكن لاستنشاق البخار الدافئ أن يساعد على علاج مشكلة انسداد الأنف. – المحلول الملحي تعتبر بخاخات المحلول الملحي طريقة رائعة لتنظيف الجيوب الأنفية عند الإصابة بالإنفلونزا أو الزكام. –

الطعام الحار يمكن أن تساعد الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل على التخلص من الزكام وانسداد الأنف. حيث يحتوي الفلفل الحار على عنصر يسمى الكابسيسين. يسبب إنتاج الحرارة ويساعد على علاج انسداد الجيوب الأنفية. – الكمادات الدافئة تساعد على تخفيف أعراض احتقان الأنف. حيث يؤدي وضعها على الأنف إلى فتح ممر الأنف والتخلص من الزكام.