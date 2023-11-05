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رئيسة وزراء بنغلاديش تصل إلى المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - وصلت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينه واجد إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصّلاة فيه، والتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعددٌ من المسؤولين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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