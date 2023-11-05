شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة وزراء بنغلاديش تصل إلى المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينه واجد إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصّلاة فيه، والتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعددٌ من المسؤولين.