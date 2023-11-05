شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الرياض بأجواء فرنسية ساحرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع مرئي لأجواء فرنسية ساحرة، ولكنها في مدينة الرياض، حيث يمكنك احتساء قهوتك أمام برج إيفيل، دون الحاجة إلى السفر إلى باريس.

وأظهر المقطع العديد من الشوارع والمقاهي على الطراز الفرنسي المعروف، وتطل على برج إيفيل، فتشعر وكأنك تسير في شارع الشانزلزيه.

جاء ذلك على إثر احتفالات موسم الرياض في منطقة عالم بوليفارد، والتي صمم فيها هذا العام أجواء لعدة ثقافات مختلفة حول العالم، ومنها فرنسا.

وتحاكي المنطقة الأجواء الفرنسية المطيرة، والمخبوزات الطازجة، والمقاهي الشهيرة، كما يمكن الاستمتاع بتجربة تسوق العطور الفرنسية الشهيرة.