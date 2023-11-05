شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : البرق الوليفي مبروك والخُـلَّـب خادع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض خبير الطقس خالد الزعاق أنواع البرق عند العرب ومنها البرق الوليفي وهو برق مبروك ويهطل المطر بعده.

وأضاف أن هناك برق يسمى البرق الخلب وهو برق خادع لا يسقط بعده مطر، فيما يعرف برق البروق بأنه برق متوالي المستمر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن هناك نوع أخر من البرق وهو العقيقة وهو البرق الطولي، فيما يوجد برق صاعق وهو البرق الذي يضرب الأرض بنوره وله صوت.