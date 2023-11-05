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الزعاق : البرق الوليفي مبروك والخُـلَّـب خادع .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرض خبير الطقس خالد الزعاق أنواع البرق عند العرب ومنها البرق الوليفي وهو برق مبروك ويهطل المطر بعده.

وأضاف أن هناك برق يسمى البرق الخلب وهو برق خادع لا يسقط بعده مطر، فيما يعرف برق البروق بأنه برق متوالي المستمر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن هناك نوع أخر من البرق وهو العقيقة وهو البرق الطولي، فيما يوجد برق صاعق وهو البرق الذي يضرب الأرض بنوره وله صوت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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