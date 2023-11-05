شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين تصريحات وزير إسرائيلي بخصوص قنبلة نووية على غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.