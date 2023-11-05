شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الطقس المصاحب للمنخفض الجوي غير مستقر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، المقصود بالمنخفض الجوي .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه انخفاض في قيم الضغط الجوي سببه الهواء الصاعد إلى أعلى، لأسباب متعددة ومنها التقاء كتلتين هوائيتين، وفيه تتشكل السحب إذا كان يحمل رطوبة متزامنة مع برودة في طبقات الجو العليا.”

وأشار إلى أن الطقس المصاحب له يتميز بعدم الاستقرار (رياح، غبار، سحب، مطر، تقلبات حرارية.. الخ)، والرياح تدور حول المنخفض عكس عقارب الساعة، وفي مقدمته تكون الرياح جنوبية شرقية دافئة وفي نهايته شمالية باردة، وسرعته تترواح بين 30-60كم/س.”