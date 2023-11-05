انت الان تتابع لاعب الهلال "مالكوم": نحترم مومباي الهندي.. ولا توجد مباريات سهلة في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال لاعب فريق الهلال البرازيلي "مالكوم" إنه سعيد بتواجده في السعودية، حيث متعة كرة القدم في دوري روشن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "مالكوم"، اليوم الأحد، قبل مواجهة فريقه نظيره مومباي سيتي الهندي، غداً الاثنين، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، حيث قال: "لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا، وتركيزنا على تحقيق الانتصارات المتتالية، كما أننا نحترم المنافس.

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