"متوهجة عذبة" تحقق انتصارها الثاني .. في الشوط المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة

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محمد بن مسعود - الدمام - حققت الفرس "متوهجة عذبة" إنتاج عذبة للسباقات، والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز, انتصارها الثاني في سجلها السباقي في الشوط المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة لعمر 3 سنوات وأكثر لمسافة 1200 متر بزمن "1:19.31" والمسجل باسمها بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن المهرة مبارزة الخالدية التي حلت ثانياً.

كما حقق الجواد "ضرغام عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائد له انتصاره الرابع في سجله السباقي في الشوط المخصص للجياد عمر 4 سنوات وأكثر لمسافة الميل وبزمن "1:48.56" والمسجل باسمه بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض وبفارق 4 أطوال عن الجواد "فاكر دو بوي" الذي حل ثانيًا.

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