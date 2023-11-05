انت الان تتابع اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد آلية دوريات الأندية لموسم 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري آلية الدوري الممتاز للأندية للبلياردو للموسم 2024، وكذلك آلية دوري الدرجة الأولى للأندية للبلياردو للموسم القادم.

وتضمّن آلية الدوري الممتاز مشاركة 14 نادياً يتم تقسيمها على مجموعتين، وذلك بعد صعود أندية "قفار والفرع والوحدة والصقور"، وتجرى قرعة المجموعات قبل انطلاق الدوري في شهر يناير المقبل، وتلعب المواجهات بنظام الذهاب والإياب.

فيما تضمنت آلية دوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه 10 أندية بعد الصعود أندية "النصر والانتصار والوطني وأبها والجزيرة" سيتم تقسيم الأندية على مجموعتين وتلعب الموجهات بنظام الذهاب والإياب.

كما تم اعتماد آلية دوري الدرجة الثانية الذي سيشارك فيه 40 نادياً بنظام التجمع وكذلك دوري السيدات الذي يشارك فيه 16 نادياً بنظام التجمع.

وسيشارك في دوري السنوكر للأندية لدرجة الكبار 12 نادياً بنظام التجمع، ويشارك 14 نادياً في دوري الأندية للسنوكر لدرجة الناشئين بنظام التجمع.

وفي دوري البلياردو للفئات السنية يشارك في دوري الناشئين 30 نادياً بنظام التجمع، فيما يشارك 25 نادياً في دوري البراعم بنظام التجمع.

وسيشهد موسم 2024 إقامة دوري للصالات التجارية بواقع تجمعين وإقامة دوري للجامعات السعودية وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات الرياضي، ودوري للمدارس بالتعاون مع اتحاد المدارس الرياضي سيتم الكشف عن الآلية لاحقاً.

يُذكر أن اتحاد البلياردو والسنوكر يولي اهتماماً كبيراً بكافة الفئات والدرجات من خلال إقامة الدوريات بين الأندية لمختلف الأعمار للرجال والسيدات، وشهد موسم 2023 تنافساً قوياً ومثيراً بين الأندية، حيث لم يعرف أبطال الدوريات إلا في الجولة الأخيرة من كل دوري.