تراند اليوم : " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".. شاهد: شاب كويتي يفاجئ صحفي برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة

صحيفة الخليج 365: فاجأ شاب كويتي مراسل صحفي، برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

وقال الشاب خلال مقطع فيديو: " نتمنى ما تصير حرب ولكن إذا صارت بندافع مع الجيش ".

وأضاف: " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".