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تراند اليوم : " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".. شاهد: شاب كويتي يفاجئ صحفي برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة

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صحيفة الخليج 365: فاجأ شاب كويتي مراسل صحفي، برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

وقال الشاب خلال مقطع فيديو: " نتمنى ما تصير حرب ولكن إذا صارت بندافع مع الجيش ".

وأضاف: " الأهل بنوديهم لجارتنا ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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