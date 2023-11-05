تراند اليوم : " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".. شاهد: شاب كويتي يفاجئ صحفي برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة

صحيفة الخليج 365: فاجأ شاب كويتي مراسل صحفي، برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.
وقال الشاب خلال مقطع فيديو: " نتمنى ما تصير حرب ولكن إذا صارت بندافع مع الجيش ".
وأضاف: " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".
صحيفة الخليج 365: فاجأ شاب كويتي مراسل صحفي، برده على سؤال ماذا سيفعل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.
وقال الشاب خلال مقطع فيديو: " نتمنى ما تصير حرب ولكن إذا صارت بندافع مع الجيش ".
وأضاف: " الأهل بنوديهم لجارتنا السعودية".
فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية