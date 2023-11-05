شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 5 مشاريع تفوز بأفضل حلول إبداعية لمخيمات اللاجئين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتازت خمسة مشاريع تحدي تنوين الكبير «تصميم حلول للاجئين» الذي أطلقه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» وسط حضور نخبة من الخبراء والمنظمات والمؤسسات العالمية المهتمة بقضايا اللاجئين وذلك مساء يوم السبت.

واستطاعت المشاريع الفائزة الوصول إلى حلول عبر 3 مسارات هي: الأمن الغذائي، التعليم، والطاقة، إلى جانب الوصول لحلول تتعلق بالابتكار والاستدامة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر تنوين الإبداعي، الذي أقيم على مدى 4 أيام بمقر المركز بالظهران، وجمع نخبة خبراء من حول العالم للنقاش حول فهم العملية الإبداعية وكيفية تأثيرها على مختلف المجالات.

أبعاد إنسانية

استهلت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في إثراء، مزنة الزامل، كلمتها خلال حفل الاختتام لمؤتمر تنوين الإبداعي قائلة: "من منطلق الأبعاد الإنسانية أتى مؤتمر تنوين الإبداعي قائمًا على مفهوم المدى"، منوهةً أن المؤتمر استقطب خبراء من حول العالم، لمناقشة الأفكار الإبداعية والاحتفاء بها لتتحول إلى واقع ملموس، باعتبار أن جهود المبتكرين من أنحاء العالم تُحسن من وجهة حياة اللاجئين عبر مسارات مخصصة للتحدي وهي: التعليم والأمن الغذائي والطاقة.

وأبانت الزامل، أن مؤتمر تنوين يأتي هذا العام ليكون نقطة وصل بين القطاعات الإبداعية بمشاركة 100 مصمم ومهندس وخبير، شاركوا في الجلسات الحوارية، مطلعين على مخرجات التحدي الكبير، وسط تفاعل من قبل المتقدمين للتحدي الذين بادروا بتقديم حلول وصل عددهم أكثر من 60 مشاركًا وذلك بإشراف لجنة تحكيم عالمية.

المشاريع الفائزة

وسط حفاوة بالغة تم الإعلان عن الفائزين، واستطاع فريق ”Creative resilience“ الفوز بمسار التعليم، والذي كشف عن مشروعه القائم على استحداث حاضنة للتعليم تساعد اللاجئين على توفير مصدر دخل مستدام.

في حين تمكّن فريق ”Autm“ من الظفر بجائزة أفضل فريق في الأمن الغذائي، من خلال ابتكار حل لتوفير الأغذية باستخدام الأسمدة.

وأما في مسار الطاقة استطاع فريق ”مؤصل“ الوصول إلى حل جذري لتسهيل انتقال اللاجئين من مكان لآخر باستخدام نظام نقل قائم على الطاقة الشمسية.

فيما توصّل فريق ”بصيص النور“ الذي نال جائزة أفضل حل مستدام بتوصله إلى طريقة لقياس السلوكيات الإيجابية عبر مقياس معتمد عالميًا، في الوقت الذي حقق فريق ”Sun box“ جائزة أفضل حل مبتكر عن جهاز للطهي.