شكرا لقرائتكم خبر عن خاص| إيقاف بدل الطب الشرعي للعاملين في المستشفيات فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة للـ "اليوم" عن إيقاف وزارة الصحة بدل الطب الشرعي للعاملين في كافة المستشفيات، وذلك للمتابعة والمراجعة والعمل بآلية جديدة.

وبحسب المصادر، فإن إيقاف بدل الطب الشرعي لا يشمل العاملين في الإدارات التابعة للطب الشرعي، إذ سيستمر صرفه لهم كما هو.

بدل الطب الشرعي

يذكر أن بدل الطب الشرعي يُمنح بنسبة 40 إلى 50% من أصل الراتب -بداية المستوى-.

ويتراوح البدل الشهري بين 5000 ريال إلى 15 ألف ريال لكل موظف، ويشمل و (الأطباء - الصيادلة - الاختصاصيون - الفنيون - المساعدون الصحيون).