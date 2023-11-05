شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة تيماء تسجل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على منطقة تبوك.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مدينة تيماء، حيث بلغت 10,4ملم، يليه طريق الملك عبدالله بتيماء 8,4، ثم مركز القليبة 6,4 ملم.

شهدت المملكة مطلع هذا الأسبوع تقلبات جوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول في عدد من المناطق.

وتم تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجمجوم والكامل وتحويلها عن بعد بسبب الأمطار.