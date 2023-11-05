شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسعاف الجوي" يغطي كافة مناطق المملكة بنهاية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية، عبدالله المهـيدلي: إن الإسعاف الجوي يعمل حاليًا في 7 مناطق، حيث بدأ المشروع على مرحلتين، الأولى استهدفت المناطق أو المدن المليونية ذات الكثافة السكانية العالية، والثانية بدأت تشغيلها في 3 مناطق أخرى، مؤكدًا أن الهدف منه هو تغطية الخدمة لجميع أنحاء المملكة بنهاية العام الجاري.

وذكر أن المرحلة الأولى بدأت في فبراير 2022 وحتى فبراير 2023، وتم نقل 630 حالة إسعافية خلالها، أما المرحلة الثانية فبدأت في مارس 2023 وحتى هذه اللحظة جرى نقل أكثر 270 حالة إسعافية.

وأضاف أن الإسعاف الجوي هي خدمة تخصصية في النقل الطبي، تختصر المسافات في نقل المرضى والمصابين من المسافات البعيدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تغطية الخدمة جميع أنحاء المملكة مع نهاية 2023.

جودة عالية

أوضح المهيدلي أن الإسعاف الجوي حريص على تقديم خدماته بجودة عالية ولحاجة المواطنين والمقيمين لهذه الخدمة، وأن المملكة لم تدخر جهدًا في توفير هذه الخدمة في جميع أنحائها، إذ إنها تعتبر من الركائز الأساسية لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحسين جودة الحياة.

وبيّن أن الهدف من تشغيل الإسعاف الجوي تتمثل في سرعة الاستجابة للبلاغات الإسعافية السريعة، وكذلك نقل المرضى والمصابين للمنشآت الطبية المتخصصة، وبجودة عالية وفي وقت مناسب للمستشفيات المتخصصة.

خدمات نقل الدم

وذكر المهيدلي أن أهمية الإسعاف الجوي تتجلى في سرعة نقل المرضى من المنشآت الطبية غير التخصصية إلى أخرى تخصصية أو نقل الفرق الطبية إلى المستشفيات الطرفية التي لا تتوفر لديها إمكانيات، ونقل الدم ومشتقاته، ونقل الأعضاء.

وتابع: "لدينا نوعان من الطائرات، هما «AgustaWestland AW139 - Helicopters Airbus h145»، و"الهلال الأحمر" لن يتوانى عن أي تجهيزات لوجيستية أو طبية أو توقيع اتفاقيات لتلبية احتياجات الهيئة".

تدريب القطاعات

ولفت مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى تدريب القطاعات الأمنية والصحية على جميع إعدادات الإسعاف الجوي بشكل مبكر قبل بداية تشغيل الخدمة.

وتابع أنه بدأ رحلته العملية كمسعف ثم تدرج في الوظائف حتى وصل إلى الشؤون التشغيلية، مختتمًا: «إنقاذ شخص بين الحياة والموت أمر لا يقدر بثمن».

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