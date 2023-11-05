تحديد موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة طيبة أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, توفر وظائف أكاديمية شاغرة في المدينة المنورة وفروعها في محافظات ينبع والعلا لدرجة معيد في... المدينة المنورة : المدينة المنورة : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ أمير المدينة يدشن مركز تمكن الشامل للتوحد في ينبع دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز تمكّن الشامل للتوحد بمحافظة ينبع، والذي يستهدف تقديم الخدمات الشاملة... ينبع: دوت الخليج ينبع: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ تغريم منشأة غذائية لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ العدل والأوقاف تكملان أعمال الربط الإلكتروني استكملت وزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين تجربة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع "نظام الإعلام" لمرئيات العموم أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام طرح مشروع "نظام الإعلام" على منصة "استطلاع”. وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة لتنظيم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ 229 ألف مستفيد من منتج دعم النقل "وصول" و13 مليون رحلة في 2023 أكد صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من منتج دعم النقل (وصول) تجاوز 229 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص وكذلك العاملين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار رعدية على معظم المناطق وضباب بالمرتفعات الجنوبية الغربية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ

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