شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الحموضة .. 5 طرق طبيعية تنهي حرقة المعدة تماما.. وداع معاناتك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الحموضة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمى إزعاجا، لدورها فى تسبب الشعور بحرقان وألم فى الصدر والحلق.

وأوضح الأطباء أن الحموضة ينتج عنها ارتداء حمض المعدة تجاه المرىء ناتجا عنه الأعراض المزعجة.

وأشار الأطباء إلى عدد من الإرشادات والطرق الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الحموضة دون الحاجة إلى أدوية، وفقا لما جاء فى موقع "Everydayhealth"، منها:

-تناول وجبات صغيرة:

تزيد الوجبات الكبيرة من خطر الإصابة بالحموضة، لذا يجب تقسيمها إلى وجبات صغيرة مع ضرورة مضغ الطعام جيدا، لسهولة هضمه.

-فقدان الوزن:

يساهم فى تخفيف الضغط على البطن وحماية العضلة العاصرة للمرىء من التعرض للارتخاء والإجهاد، كما كشفت بعض الدراسات أن زيادة دهون الجسم تثير أعراض الحموضة.

-تجنب الأطعمة المسببة للحموضة:

يفضل الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التى تزيد من مستويات حمض المعدة مثل الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والقهوة والوجبات السريعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم والشوكولاتة والمخبوزات.

-عدم تناول الطعام قبل النوم:

لا ينصح بالاستلقاء على الظهر بعد تناول وجبة العشاء مباشرة، لأنه يعرض الفرد للإصابة بالحموضة، لذا يجب الانتظار لمدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات قبل التوجه إلى النوم.

-الإقلاع عن التدخين:

يعانى المدخنون من الحموضة بشكل مستمر، لأن التدخين يؤدى إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، ومنع الغدد اللعابية من إفراز اللعاب الذى يشارك فى عملية الهضم.