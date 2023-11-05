شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة شجرة المورينجا.. تزرع بهذا البلد وتعالج 300 مرض وتقوي الذاكرة وتسيطر على السكر بشكل مذهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتميز شجرة المورينجا عن غيرها بأن كل جزء منها له العديد من الفوائد، وموطنها الأصلي الهند، وتنمو أيضًا في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وسُميت بالشجرة المعجزة. تحتل شجرة المورينجا مكانة كبيرة في مجال الطب البديل، نظرًا لتعدد استخداماتها العلاجية، حيث تعالج 300 مرض وتحافظ على سلامة الكبد.

وتضم شجرة “المورينغا” 14 صنفا أشهرها “المورينغا أوليفيرا” واكتسبت منه اسمها العلمي، كما يطلق عليها “الشجرة المعجزة” التي تستخدم أوراقها للوقاية والعلاج من أمراض عديدة. وقالت المهندسة مريم حنا إن شجرة “المورينغا” تقي وتعالج أكثر من 300 مرض، مشيرة إلى أنها منتشرة الاستخدام في العديدة من الدول مثل الصين وأمريكا وأوروبا والهند ويقومون من خلالها بصنع أقراص واستخراج الزيوت. وأضافت: “لكن قليلا منا في مصر ما يقوم باستخدامها علي الرغم من أن أجدادنا قدماء المصريين هم أول من قاموا باستخدامها لما فيها من فوائد”.

المهندسة مريم حنا أن كل هذه المعلومات هي جزء صغير مما كتب وتوصلت إليه آخر الأبحاث العلمية عن هذه الشجرة المعجزة والمعروفة عالميا ولكنها أهملت لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه للاستفادة القصوى والشفاء من الأمراض يجب تناول “المورينغا” لمدة طويلة أقلها 3 اشهر متواصلة وخلال هذه الفترة يلاحظ التحسن المستمر. تم الكشف مؤخراً عن فوائد مدهشة لنبات المورينغا، وهو نبات يعتبر من الأعشاب الطبية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمركبات الطبيعية التي تعزز الصحة وتعالج العديد من الأمراض. تعتبر أوراق المورينغا الجزء الأكثر فائدة من النبات، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمركبات النباتية النشطة. تعد أوراق المورينغا مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين E وفيتامين K وفيتامين B6 وفيتامين B2 وفيتامين B1 وفيتامين B3 وفيتامين B12، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك. تتميز أوراق المورينغا بخصائص مضادة للأكسدة قوية، وهي تعمل على مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتقليل التأثيرات الضارة للتأكسد. كما تحتوي على مركبات نباتية نشطة مثل الكيميائيات النباتية والفلافونويدات والكاروتينات والبوليفينولات والفيتوكيميكالات. تعتبر أوراق المورينغا مفيدة للصحة بشكل عام، إلا أن هناك بعض الفوائد الرئيسية التي يمكن أن تحققها: 1 – تعزيز صحة العظام: تحتوي أوراق المورينغا على كمية كبيرة من الكالسيوم السهل الامتصاص، والذي يعزز صحة العظام ويقويها ويساعد في التحام العظم في حالة الكسور والنمو السريع للأسنان والعظام عند الأطفال

. 2 – علاج الأنيميا: تحتوي أوراق المورينغا على كمية كبيرة من فيتامين B12 والحديد، واللذان يعتبران مفيدين لمعالجة الأنيميا على أشكالها المختلفة. 3 – تنظيم مستوى السكر في الدم: تعتبر أوراق المورينغا فعالة جداً في توازن مستوى السكر في الدم، وهذا يعتبر مهم جداً لمرضى السكر. 4 – تنظيم مستوى الكولسترول: تساعد أوراق المورينغا في تنظيم مستوى الكولسترول في الدم وإعادته إلى مستواه الطبيعي. 5 – الوقاية وعلاج النقرس والتهاب المفاصل: تحتوي أوراق المورينغا على مركبات مضادة للالتهابات، والتي تساعد في الوقاية وعلاج النقرس والتهاب المفاصل. 6 – تعزيز جهاز المناعة: تحتوي أوراق المورينغا على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض والعدوى. 7 – تساعد في فقدان الوزن: تحتوي أوراق المورينغا على مركبات تساعد في تقليل الشهية وتسريع عملية الأيض في الجسم، مما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي.