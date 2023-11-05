شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة جهنمية مش هتاخد أدوية بعدها.. تناول زيت الزيتون على الريق لمدة 10أيام لن تتوقع النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زيت الزيتون هو عنصر أساسي في النظام الغذائي للعديد من الثقافات حول العالم، وله فوائد صحية معروفة بشكل واسع. عند تناول زيت الزيتون على الريق، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة، خاصة بالنسبة للمعدة والقلب.فوائد تناول زيت الزيتونة عالريق للمعدة

تحسين الهضم: زيت الزيتون على الريق يمكن أن يعزز عملية الهضم بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية الجيدة والزيوت الصحية. يمكن أن يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي.



الوقاية من القرحة: يعتقد أن زيت الزيتون يمكن أن يقلل من احتمالية تطور القرحة وتهيج المعدة بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.فوائد تناول زيت الزيتون على الريق للقلب

تقليل مستوى الكولسترول: زيت الزيتون يحتوي على الدهون الصحية والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستوى الكولسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

تحسين وظائف الأوعية الدموية: زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي وبوليفينولات، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب وتعزز من صحة الأوعية الدموية.

تقليل احتمال الأمراض القلبية: الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.لاحظ أنه يجب استشارة الطبيب قبل تضمين زيت الزيتون في نظامك الغذائي بكميات كبيرة