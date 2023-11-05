ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق الطبيعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 3:32 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في محمية طويق الطبيعية بمنطقة الرياض. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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