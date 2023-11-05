انت الان تتابع "عسيري": تحصين الحج لا يغني عن أخذ لقاح الأنفلونزا هذا الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 3:49 مساءً

أكّد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله مفرح عسيري، أن تحصين الأنفلونزا في حج 1444هـ لا يغني عن تحصين الأنفلونزا هذا الشتاء 1445هـ؛ لاختلاف الأنماط، مضيفًا أنه لا تعارض بين تحصين الأنفلونزا وتحصين "كوفيد"؛ حيث لا يغني أحدهما عن الآخر. ‏وبيّن "عسيري" أن "550" ألف شخص بادروا وحصلوا على لقاح الأنفلونزا الموسمي وحملة التحصين ضد الفيروس في شهرها الثاني. وأكّد على أن ‏التحصين هو أفضل الطرق لتقليل شدّة الأنفلونزا والحماية من مضاعفاتها، بإذن الله.

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