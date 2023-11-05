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تراند اليوم : "الله لا يكثر خيرك"…شاهد ردة فعل مواطن قدم له شخص الغداء "وجبة دجاج"

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع غضب مواطن بعدما قدم له شخص الغداء " وجبة دجاج"

وسمع خلال الفيديو صوت صاحب المنزل يقول: "الله يحييك على واجبك وعلى المتيسر ".

ورد الضيف قائلا: "الله لا يكثر خيرك لي غايب عنك سنتين وما في إلا دجاجة.. اقلب وجهك"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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