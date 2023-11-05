تراند اليوم : "الله لا يكثر خيرك"…شاهد ردة فعل مواطن قدم له شخص الغداء "وجبة دجاج"

ورد الضيف قائلا: "الله لا يكثر خيرك لي غايب عنك سنتين وما في إلا دجاجة.. اقلب وجهك"

وسمع خلال الفيديو صوت صاحب المنزل يقول: "الله يحييك على واجبك وعلى المتيسر ".

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع غضب مواطن بعدما قدم له شخص الغداء " وجبة دجاج"

امير السيد

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