تراند اليوم : "الله لا يكثر خيرك"…شاهد ردة فعل مواطن قدم له شخص الغداء "وجبة دجاج"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع غضب مواطن بعدما قدم له شخص الغداء " وجبة دجاج"
وسمع خلال الفيديو صوت صاحب المنزل يقول: "الله يحييك على واجبك وعلى المتيسر ".
ورد الضيف قائلا: "الله لا يكثر خيرك لي غايب عنك سنتين وما في إلا دجاجة.. اقلب وجهك"
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع غضب مواطن بعدما قدم له شخص الغداء " وجبة دجاج"
وسمع خلال الفيديو صوت صاحب المنزل يقول: "الله يحييك على واجبك وعلى المتيسر ".
ورد الضيف قائلا: "الله لا يكثر خيرك لي غايب عنك سنتين وما في إلا دجاجة.. اقلب وجهك"
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