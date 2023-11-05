تراند اليوم : بالفيديو .. "محام" يكشف عن 4 حالات تسقط نفقة الزوجة حتى في حال القدرة المادية للزوج

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي نايف آل منسي، عن 4 حالات تسقط نفقة الزوجة حتى في حال القدرة المادية للزوج.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن النفقة تسقط في 4 حالات وهي : "امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية، إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى السكن في مسكن الزوجية، وإذا انتقلت إلى مسكن الزوجية لكنها امتنعت عن المبيت في المسكن".

وتابع: " وفي حال امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها، فمثلا إذا سافر الزوج فترة 4 أشهر وامتنعت زوجته عن الذهاب معه يسقط عنها النفقة خلال هذه الفترة".