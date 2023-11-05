تراند اليوم : شاهد.. التيك توكر "فهودي أحبكم" يكشف عن حجم ثروته من التكبيس

صحيفة الخليج 365: كشف التيك توكر فهودي أحبكم، عن حجم ثروته.

وقال خلال مقطع فيديو، أن ثروته تقدر ب 7 ملايين ريال، تمثل أرباحه من التكبيس عبر التيك توك.

وأشار إلى أنه يطلب من متابعيه التكبيس قائلا: "والله ما آكل حتى تكبسون".