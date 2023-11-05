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تراند اليوم : شاهد.. التيك توكر "فهودي أحبكم" يكشف عن حجم ثروته من التكبيس

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صحيفة الخليج 365: كشف التيك توكر فهودي أحبكم، عن حجم ثروته.

وقال خلال مقطع فيديو، أن ثروته تقدر ب 7 ملايين ريال، تمثل أرباحه من التكبيس عبر التيك توك.

وأشار إلى أنه يطلب من متابعيه التكبيس قائلا: "والله ما آكل حتى تكبسون".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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