تراند اليوم : شاهد.. التيك توكر "فهودي أحبكم" يكشف عن حجم ثروته من التكبيس

صحيفة الخليج 365: كشف التيك توكر فهودي أحبكم، عن حجم ثروته.
وقال خلال مقطع فيديو، أن ثروته تقدر ب 7 ملايين ريال، تمثل أرباحه من التكبيس عبر التيك توك.
وأشار إلى أنه يطلب من متابعيه التكبيس قائلا: "والله ما آكل حتى تكبسون".
صحيفة الخليج 365: كشف التيك توكر فهودي أحبكم، عن حجم ثروته.
وقال خلال مقطع فيديو، أن ثروته تقدر ب 7 ملايين ريال، تمثل أرباحه من التكبيس عبر التيك توك.
وأشار إلى أنه يطلب من متابعيه التكبيس قائلا: "والله ما آكل حتى تكبسون".
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