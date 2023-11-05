شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج وتهريب 211 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

نبات القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي نفس السياق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مخالفات نظام البيئة

من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في محمية طويق الطبيعية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.