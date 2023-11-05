شكرا لقرائتكم خبر عن "المحتوى المحلي" تصدر القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية والتي تشمل 3 منتجات، منها المجلدات والشريط اللاصق وورق للطباعة بالحاسب الآلي، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من 1 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات القرطاسية والأدوات المكتبية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قِبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 25 مصنعاً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 36 مليون ريال.

ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة لتعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث قطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي.

الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في القرطاسية والأدوات المكتبية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.