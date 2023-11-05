شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف المؤتمر الدولي "المرأة في الإسلام".. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المؤتمر الدولي: "المرأة في الإسلام" تحت عنوان "المكانة والتمكين"، غدًا الاثنين الموافق 6 نوفمبر الحالي.

وتستضيف المملكة المؤتمر، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

النجاحات النسائية المشرفة

ويسلط المؤتمر الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر.

ويبرز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها، والتأكيد على أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.