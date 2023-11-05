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المملكة تستضيف المؤتمر الدولي "المرأة في الإسلام".. غدًا

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الدمام - شريف احمد - تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المؤتمر الدولي: "المرأة في الإسلام" تحت عنوان "المكانة والتمكين"، غدًا الاثنين الموافق 6 نوفمبر الحالي.

وتستضيف المملكة المؤتمر، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

النجاحات النسائية المشرفة

ويسلط المؤتمر الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر.

ويبرز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها، والتأكيد على أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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