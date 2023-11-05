شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قاتلة: فتاة سعودية تخطف أنفاس خطيبها بنظرة واحدة وتكشف الحقيقة المروعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

انتهت مراسم خطبة في إحدى القرى التابعة لمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية بحادثة غريبة ومفاجئة. فبعد لحظات فقط من النظرة الشرعية، تعرض الشاب الخاطب لحالة اختناق وضيق شديد في التنفس، مما دفع أقاربه والفتاة لنقله على الفور إلى المستشفى.

السبب وراء الحادثة

تبين فيما بعد أن العروس أصابت الشاب بعين بعد أن رأته، مما تسبب في تدهور حالته الصحية. ووفقًا لصحيفة الوطن، فإن التفاصيل تعود إلى أن شابًا قدم لخطبة فتاة، وبعد الاتفاق على تفاصيل الزواج، طلب النظرة الشرعية. وهذا الأمر جعله يتعرض لوضع صحي سيء بعد ذلك.

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تفاصيل الحادثة

انتهت مراسم خطبة في إحدى القرى في الباحة بحادثة غير متوقعة، حيث تعرض الشاب الخاطب لحالة اختناق وضيق شديد في التنفس بعد لحظات فقط من النظرة الشرعية. تبين فيما بعد أن العروس أصابته بعين بسبب مظهره، مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى.

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