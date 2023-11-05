شكرا لمتابعة خبر عن تساقط أمطار غزيرة ونشاط الرياح في جازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة جازان اليوم الأحد تساقط أمطار غزيرة مع ظهور غيوم وأجواء غير مستقرة في الجبل الأسود.

ووثق مقطع فيديو لحظة تساقط زخات المطر بشكل جديد على الجبل الأسود مع تواجد غيوم بشكل كبير.

والجدير بالذكر توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.