إسرائيل تقتل 4 لبنانيين من عائلة واحدة جنوب البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - قُتل 4 مدنيون لبنانيون اليوم الأحد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، استهدف سيارة في منطقة غدماثا بين بلدتَي عيترون وعيناتا.

وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الضحايا أفراد من عائلة صحفي لبناني، وهم سيدة وثلاثة أطفال، وأعمارهم (14 عامًا و12 عامًا و10 أعوام).

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