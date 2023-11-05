شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الباحة ترفع الطاقة الاستيعابية لـ47 سدًا بأكثر من 3 ملايين م3 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أن مجموع الوارد من السيول لـ 47 سدًا بمختلف محافظات المنطقة في قطاع السراة وتهامة تجاوز أكثر من 3,585,379 م3.

وذلك جراء هطول الأمطار على مدى الأسبوع الماضي، وفيضان بعضها بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار.

الأمطار الموسمية

وتخضع السدود بمنطقة الباحة للإشراف والمتابعة من فرق مختصة من الفرع على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه التي يتم حجزها ومن ثم ترشيدها والاستفادة منها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.

تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من السدود بالمنطقة تتحول على مدار العام إلى متنزهات سياحية جاذبة للزوار والسواح من داخل وخارج المنطقة.