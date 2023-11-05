شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستعد لانطلاق المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الرياض لانطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، الذي يُنظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وذلك في الفترة من 20 -22 نوفمبر 2023م.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من أكثر من 35 دولة، حيث يناقش 55 مختصاً من خلال 46 محاضرة و 90 بحثاً، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق الزراعة المستدامة.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث تطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن المنتدى يستعرض أحدث الأبحاث والدراسات والممارسات العالمية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الزراعي، التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال محاضرات علمية وحلقات نقاش متنوعة، تُدار بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف: "يتخلل هذه الأنشطة، معرضًا يشارك فيه عارضون محليون ودوليون؛ بهدف تبادل المعرفة، واستعراض التجارب والابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة".

ونوَّه الدكتور الصقير إلى أن المنتدى يهدف للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية والأممية للتنمية الزراعية المستدامة، وتحفيز البحث والابتكار في المجال الزراعي، لإنشاء أنظمة إنتاج زراعية أكثر فاعلية، مع توفير فرص التعاون وتبادل ا?فكار ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتوطينها.

ويشارك في المعرض أكثر من 35 جهة، تستعرض مجموعة من الحلول المبتكرة والمنتجات الحديثة المقدمة من قبل الشركات والجهات ذات العلاقة في مجا?ت الزراعة المستدامة.

يذكر أن التسجيل في المنتدى والمعرض سيكون عبر رابط التسجيل التالي: https://ifesa.com/registration.php?lang=ar.