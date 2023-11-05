شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية عربية لتوثيق جرائم الاحتلال والتوجه "للجنائية الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد التحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شؤونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم.

البرلمان العربي

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، لبحث جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار العسومي إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها، موضحًا أن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.