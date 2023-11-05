واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يزيد العمر عن 30 سنة، إضافة إلى الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو معادلتها.
وأكدت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية مع التنبيه على أن التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد الطلب، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) وفق احتياج الكليات. ودعت الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.