مؤتمر لمحققي السلامة الجوية في جدة

تنطلق في جدة، غدا، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحققي السلامة الجوية، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، وبحضور ممثلين من مختلف دول العالم من المنظمات والخبراء والمختصين المهتمين بسلامة الطيران والتحقيق في الحوادث والوقائع.

وسيشهد المؤتمر خلال أيامه الثلاثة مشاركة مجموعة من أبرز الخبراء في سلطات التحقيق والمشغلين ومقدمي الخدمات من 60 جهة مختلفة في قطاع الطيران من 21 دولة، وسيتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات سلامة الطيران المدني، من أبرزها: إدارة نظم السلامة ودورها في الوقاية من الحوادث، واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات وخدمة النظام العالمي لسلامة الطيران من خلال نهج متكامل واستباقي.