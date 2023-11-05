مؤتمر لمحققي السلامة الجوية في جدة

وسيشهد المؤتمر خلال أيامه الثلاثة مشاركة مجموعة من أبرز الخبراء في سلطات التحقيق والمشغلين ومقدمي الخدمات من 60 جهة مختلفة في قطاع الطيران من 21 دولة، وسيتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات سلامة الطيران المدني، من أبرزها: إدارة نظم السلامة ودورها في الوقاية من الحوادث، واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات وخدمة النظام العالمي لسلامة الطيران من خلال نهج متكامل واستباقي.
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